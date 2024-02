Tesla Cybertruck, l'ex manager di GM: 'Se costasse di meno venderebbe di più'

E noi risponderemmo: "grazie per il prezioso consiglio finanziario" (per ridere). Queste parole sono di Terry Woychowski, ex ingegnere capo della General Motors e attuale presidente di Caresoft, una società specializzata nello smontaggio e nell'analisi dei veicoli.

Woychowski ha recentemente condiviso le sue opinioni sull'esperienza di guida e sull'utilità del Cybertruck, identificandolo come un ottimo prodotto, ma che dovrebbe avere un prezzo più basso per dominare il complesso segmento dei pick uo negli Stati Uniti. Attualmente, il costo della versione base si aggira intorno ai 100.000 dollari, un prezzo significativo per un veicolo da lavoro da uso quotidiano.

Nonostante le sue qualità, il Cybertruck, ormai ce ne siamo accorti un po' tutti, non è privo di difetti. Woychowski ha commentato che i pannelli in acciaio inossidabile, sebbene impressionanti dal punto di vista della fabbricazione, sono soggetti a impronte e possono risultare poco pratici; in realtà il problema dell'acciaio inossidabile, sta nel rischio corrosione, come molti utenti possessori hanno testimoniato. Inoltre, alcuni aspetti del design, come il cruscotto profondo e i montanti anteriori spessi, possono compromettere la visibilità e la facilità di pulizia.

La qualità delle videocamere e del sistema elettrico a 48 volt è stata elogiata da Woychowski, che ha visto, in questa scelta, il potenziale di riduzione costi e peso rispetto ai sistemi convenzionali a 12 volt. Inoltre, la capacità di carico e la facilità di pulizia del letto composito del veicolo sono n'altro punto a favore secondo l'ingegnere. Il lavoro di Tesla sul suo prezioso pick up elettrico, comunque, non cessa mai, e di recente l'azienda californiana ha rilasciato un'importante aggiornamento software che ha risolto diversi "bug di giovinezza" del Cybertruck.

Sebbene comunque il Cybertruck abbia i suoi difetti, Woychowski riconosce il suo valore come veicolo da lavoro e ritiene che sia ben posizionato per competere nel mercato dei pick-up elettrici, pur sottolineando la necessità di miglioramenti in alcuni settori, come la visibilità e la manovrabilità ma, soprattutto, il prezzo.