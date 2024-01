Tesla Cybertruck, dopo l'Europa a rischio anche la Cina? Musk: 'Difficile renderlo legale'

Dopo il secco no di tutte le autorità europee (o quasi, manca solo NCAAP) al Tesla Cybertuck, adesso pare mettercisi pure la Cina. Che il paese asiatico abbia interesse o meno alla reale sicurezza dei propri civili (non è scontato, spiace dirlo), pare che anche lì il pick up di Elon Musk sarà vietato.

Per ammissione dello stesso di Elon Musk, Tesla si troverà di fronte a sfide significative nella certificazione del Cybertruck per l'utilizzo sulle strade cinesi. Il CEO di Tesla lo ha reso noto attraverso il suo canale di comunicazione principale X (precedentemente noto come Twitter). Nonostante la possibilità di esporre il veicolo sul mercato cinese, uno dei più vasti e cruciali in termini di volumi, le complessità normative sembrano costituire un ostacolo per la sua commercializzazione.

Musk ha delineato il processo necessario per rendere legale la circolazione del Cybertruck in Cina come un'impresa "molto difficile", rispondendo a un post di un utente. Sebbene Musk avrebbe interesse nel portare il suo mastodontico pick up elettrico in Cina, questo dovrebbe fare i conti anche con una concorrenza accesa soprattutto da parte di BYD, che attualmente domina le vendite.

Indubbiamente, mentre Tesla mantiene saldamente la sua posizione come principale produttore mondiale di veicoli elettrici per volume nel corso del 2023, BYD ha sorpassato Tesla nel quarto trimestre dell'anno, anticipando la possibilità di un sorpasso nel 2024.

Tuttavia, va sottolineato che Elon Musk non ha fornito dettagli ulteriori sulle ragioni che rendono così ardua l'approvazione del Cybertruck in Cina, mantenendo una posizione piuttosto ambigua. Ad esempio, Adrian Lund, ex presidente dell'Istituto assicurativo per la sicurezza stradale (IIHS), ha espresso gravi preoccupazioni riguardo al potenziale rischio del Cybertruck per i pedoni, senza tralasciare di menzionare i punti di deformazione, il peso, la potenza e gli angoli acuti. Nel frattempo, il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti ha espresso la speranza che Tesla eviti di introdurre il Cybertruck in Europa, citando i rischi perceputi per pedoni e ciclisti.

Nonostante le incertezze riguardo ai mercati in cui Tesla potrà effettivamente commercializzare il Cybertruck, è innegabile che l'azienda si trovi di fronte a sfide di rilievo in due delle sue aree chiave, ossia Europa e Cina. Ecco invece l'anti Telsa vietnamita Wild.