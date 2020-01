Tesla Cybertruck eletto Concept Car of the Year da Automobile Magazine

Al nuovo Tesla Cybertruck sono bastate poche ore per mettere in subbuglio il settore automotive, sollevando polemiche e sorprendendo tutti con il suo design futuristico. Un design che ha convinto Automobile Magazine ad assegnare il premio Concept Car of the Year.

Non sarebbe potuto essere altrimenti, visto l'enorme chiasso generato dalla vettura, che sin dalla notte della presentazione ha fatto discutere il web, sollevato polveroni, ispirato meme e fatto incursione in trailer d'annata e videogiochi di successo. Insomma, un autentico tornado mediatico che ha reso il Cybertruck una delle auto più chiacchierate e desiderate del momento.

Ma torniamo a parlare del suo design iconico: prima del Cybertruck non avevamo mai visto un pick-up con questo aspetto, almeno nel mondo reale. Avevamo avuto qualche accenno nei mondi fantastici creati da Syd Mead, il compianto artista che ha costruito l'universo al neon di Blade Runner e che ha ispirato proprio le linee del Tesla Cybertruck.

Linee che come abbiamo detto hanno convinto Automobile Magazine a eleggere il truck Concept Car of the Year: "Contro il Cybertruck abbiamo letto critiche di ogni tipo dopo la sua presentazione, di certo però ha modificato il design di una tipologia d'auto che non cambiava da 100 anni, salvo le dimensioni. Non sappiamo se il Cybertruck sarà o meno migliore di tutte le decine di pick-up presentate nel secolo scorso, questo lo dirà il tempo, sappiamo però che il suo design è accattivante e profondamente interessante" ha scritto la rivista. Come darle torto.