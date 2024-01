Tesla Cybertruck, eccolo anche in versione viola lucido: promosso o bocciato?

Dopo aver visto il pick up elettrico di Tesla in formato verde militare, oggi vi proponiamo un sinuoso Cybertruck in una veste viola perlescente. Un tocco di classe o una schiccheria di troppo?

Con l'avvento di un crescente numero di Tesla Cybertruck nelle mani dei clienti, sempre più proprietari stanno esplorando opzioni per rendere unico il loro pick-up elettrico. La scelta di Tesla di offrire il Cybertruck esclusivamente con una finitura in acciaio inossidabile a vista, avvertenndo dei pericoli di usura che non sono proprio un dettaglio, potrebbe essere stata motivata dalla ricerca di una soluzione più economica, ma ha aperto la porta a un'esplosione di creatività nel settore delle personalizzazioni negli Stati Uniti.

Negli ultimi tempi, diverse varianti personalizzate del Cybertruck sono emerse, spaziando da una versione nero opaco, a una completamente bianca e un'altra rifinita in un accattivante nero lucido (ecco le varianti nero lucido e bianco del Tesla Cybertrck, anche queste fuori dagli schemi). La più recente opera d'arte però è stata realizzata da OCDetailing, il cui cliente ha optato per una suggestiva tonalità di viola mezzanotte. Questa scelta cromatica si armonizza in modo stupefacente con le forme geometriche e gli spigoli distintivi del pick-up elettrico.

L'azienda, con sede (guarda caso) a Fremont, in California, sottolinea che il suo approccio va oltre la semplice pellicola in vinile, presentando una soluzione simile a una pellicola protettiva per vernice, caratterizzata da uno spessore oltre il doppio rispetto a un normale vinile prodotto da 3M. Questa pellicola è stata progettata per garantire una protezione eccellente contro schegge di roccia, graffi, insetti ed escrementi di uccelli. Inoltre, l'azienda dichiara, che può mantenere la sua integrità nel tempo, diventando l'opzione ideale per i proprietari di Cybertruck che intendono mettere seriamente alla prova il Cybertruck nei terreni più difficili.