Tesla Cybertruck, eccolo per la prima volta in verde militare

Quanto è bello il Cybertruck? Quanto è brutto il Cybertruck? Domande, risposte, dubbi, perplessità. Nessuno sa quanti Cybertruck siano stati costruiti fino ad ora. Fascino o meno o non fascino vi mostriamo una particolare colorazione del pick up firmato Elon Musk a mò di mezzo militare.

Si tratta del primo acquirente del Cybertruck in verde militare, il quale ha condiviso la sua storia nel video allegato, rivelando inoltre di aver prenotato il veicolo quattro anni fa e di averlo finalmente ricevuto poco prima di Natale. Egli lo avrebbe subito portato in un centro specializzato per farlo personalizzare con una vernice verde militare opaca, che pare integrarsi alla perfezione c on design spigoloso del mezzo.

Tesla ha iniziato a consegnare il Cybertruck cinque settimane fa, e i proprietari hanno già personalizzato l'aspetto del veicolo. Finora, molti hanno scelto il nero opaco o lucido, ma solo adesso spuntano colorazioni "fuori canone" come in questo caso. Per ulteriori informazioni su come personalizzare il Cybertruck vi rimandiamo a Unplogged performance che ha già pronti dei kit niente male per rendere questo mezzo ancora più cattivo.

Il canale YouTube in questione ha documentato la vita quotidiana a bordo del Cybertruck verde militare. Il proprietario si è limitato a elogiare caratteristiche del veicolo che già conosciamo, come ad esempio il cassone stagno e altre piccole caratteristiche del mezzo.