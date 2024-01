Tesla Cybertruck, eccolo per la prima volta in nero lucido

Torniamo a parlare del Tesla Cybertruck, pick up i cui dettagli sono stati svelati a fine novembre dopo praticamente quattro anni di attesa. Da poco più di un mese sono scattate le consegne e nelle ultime ore sta circolando sul web una versione con un colore inedito.

Come potete notare dalla foto che trovate su questa pagina, il Tesla Cybertruck è apparso in nero lucido, tonalità che fino ad ora non si era mai vista. Tesla offre infatti il suo pick-up nella classica colorazione derivante dall'acciaio inossidabile, ed inoltre il Cybertruck si può ordinare anche di colore bianco e nero, con l'apposita pellicola in cambio di 6.500 dollari.

Pochi giorni prima della data di consegna era invece apparsa la versione nero opaco guidato dal capo del design di Tesla, Franz von Hotzhausen, ma in lucido non si era fino ad ora mai visto. A realizzarlo è stato il team T Sportline, azienda produttrice di accessori aftermarket che ha appunto deciso di rivestire il pick-up in un nero lucido decisamente brillante.

Il modello appare ben riuscito anche perchè sembra un qualcosa di “nuovo” vista la tonalità inedita scelta, e siamo certi che farà breccia anche nel cuore di chi vorrà acquistare il Cybertruck.

Ricordiamo che al momento Tesla ha messo in vendita solo la variante Foundation Series, in commercio in cambio di 120mila dollari, e in totale sono stati consegnati una manciata di pick-up al di fuori dei dieci della consegna/show del 30 novembre scorso.

T Sportline, oltre al nero lucido, mette in vendita anche le colorazioni Satin Stealth Black, Crimson Red, Forest Green, Glacier Blue, Satin Rose Gold e diverse tonalità neutre in cambio di 4.750 dollari: una volta che il pick-up è nelle disponibilità del proprietario, questi non deve fare altro che contattare l'azienda e fissare un appuntamento per “colorare” appunto la propria “bestia”.

E voi cosa ne pensate? Meglio in acciaio satinato o in nero lucido? Qui sotto il post X di T Sportline in cui potete meglio osservare il Cybertruck in nero lucido.