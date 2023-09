Quanto è grande il Tesla Cybertruck? Eccolo a fianco di una Model 3

Tesla ha condiviso recentemente un'immagine affascinante intitolata "Viaggio di famiglia", che raffigura tutti i suoi attuali veicoli elettrici disponibili o in fase di produzione. Ciò ci permette di tracciare delle proporzioni e renderci conto di quanto sarà grande il nuovo Cybertruck.

Nell'immagine possiamo vedere una Model S rossa, una Model 3 bianca, una Model Y blu e il pickup Cybertruck posizionati sul ponte superiore del rimorchio trainato dalla Tesla Semi. Sul fondo, è visibile una Model X bianca, accompagnata da altre Model 3, secondo le nostre supposizioni.

La foto è stata scattata presso lo stabilimento principale di Tesla a Fremont, in California, facilmente riconoscibile per la sua pista di prova. Sebbene non sia chiaro se si trattasse di un viaggio reale o di uno scatto di marketing,. L'immagine rappresenta comunque un'impressionante riunione di diversi modelli Tesla. Da notare che mancano all'appello due veicoli elettrici: l'originale Tesla Roadster, interrotto dieci anni fa, e la nuova Tesla Roadster, presentata nel 2017 ma rinviata per priorità aziendali.

Sebbene il confronto sia molto approssimativo, le dimensioni effettivi di Tesla Cybertruck sembrano ormai confermate e il paragone con gli altri modelli prodotti ci dà un'indicazione di cosa ci aspetterà. Le prove tuttavia, non sono ancora finite, ecco un Cybertruck incidentato che è stato sottoposto a dei crash test interni.

Inoltre, un grande interrogativo che ruota attorno al Pick-up è proprio la sua sicurezza: Adrian Clarke, del portale Autopian, sostiene che, per come è fatto, Cybertruck non otterrà mai il via libera alla circolazione.