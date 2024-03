Tesla Cybertruck, c'è un problema con la neve: tutta colpa del design

I proprietari di Tesla Cybertruck che vivono in aree con condizioni nevose hanno scoperto un problema con i fari a LED del veicolo: tendono ad accumulare neve compromettendo seriamente la visibilità. I fari infatti si trovano proprio nel punto dove la carrozzeria forma un angolo, facendo si che la neve si accumuli.

I fari a LED, in generale, nonostante la loro efficienza, possono creare difficoltà quando si accumula neve e ghiaccio dal momento che, a differenza dei fari tradizionali, non emettono molto calore e dunque non sciolgono la neve che vi si accumula. Questo fenomeno, dunque, sul Cybertruck è più accentuato per via della sua forma. Tale problematica però è stata osservata anche su altri veicoli come il Rivian R1T, il cui prezzo vedrà un forte taglio nei prossimi mesi.

Per quanto Tesla Cybertruck susciti ammirazione per il suo design innovativo, proprio la sua anima avanguardistica non è esente da piccole problematiche che con i veicoli più "normali" non siamo abituati a considerare. Il problema non si pone solo durante le marce sulla neve, ma alcuni utenti hanno segnalato situazioni simili anche nei terreni fangosi.

Alcuni proprietari hanno suggerito l'installazione di tergicristalli o sistemi di spruzzatura per risolvere il problema, ma la soluzione ideale potrebbe essere l'adozione di lenti riscaldate per i fari (nel caso degli accumuli di neve). Aziende come AgeNT hanno sviluppato pellicole trasparenti in grado di raggiungere temperature elevate a contatto con i led (che, ripetiamo di per sé non prosucono abbastanza calore per rimuovere la neve accumulata).

Considerando il prezzo e le aspettative elevate associate al Cybertruck, alcuni si chiedono perché Tesla non abbia anticipato questo problema e integrato soluzioni più efficaci per garantire una guida sicura in condizioni meteorologiche avverse. Evidentemente, guarda al futuro, spesso, si finisce col tralasciare dettagli che provocano problematiche inaspettate. Sicuramente, in futuro, Tesla risolverà il problema con qualche soluzione, come appunto una semplice pellicola applicata di serie, ma per ora i proprietari dovranno ricorrere a soluzioni aftermarket.

Nel mentre vi segnaliamo queste problematiche riscontrate sul pick up di Tesla, le prove di resistenza al quale il Cybertruck viene sottoposto continuano. Lo youtuber Jerryrigeverything , aha svolto un test estremo: sparare al Cybertruck con un calibro .50 per testare l'efficacia della scocca antiproiettili in acciaio inossidabile (spessa 7 mm) del pick up.

