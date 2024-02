Tesla Cybertruck, c'è un problema? Sembra che i copriruota si stacchino

Dopo avervi mostrato il Tesla Cybertruck in miniatura di provenienza ucraina, arrivano prime "beghe" riguardo il pick up originale. I copriruota del Cybertruck sembrano staccarsi. Ciò è più che un semplice problema poiché compromette anche la sicurezza degli utenti della strada.

Perdere pezzi non è mai bello, soprattutto se a farlo è un nuovo veicolo elettrico da ben 60.000 dollari. Emergono infatti segnali di possibili inconvenienti per il Tesla Cybertruck, in particolare riguardo ai copriruota "aerodinamici" che sembrano staccarsi. Un post su Tesla Cybertruck Owners Club evidenzia che alcuni veicoli sono stati consegnati addirittura senza tali coperture, sollevando preoccupazioni e suggerendo la possibilità di un richiamo imminente.

Un utente ha segnalato la mancanza delle coperture, ricevendo inizialmente un'informazione da Tesla che prevedeva l'intervento di un tecnico per l'installazione. Successivamente, Tesla ha comunicato che le coperture sarebbero state consegnate solo a marzo a causa di un'indagine in corso sulla problematica. Al momento, non sono stati segnalati richiami ufficiali secondo la documentazione della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il problema sembra derivare da una tendenza delle coperture a staccarsi, una situazione evidenziata anche da un video su YouTube in cui un copriruota di Cybertruck si stacca quasi colpendo un'altra auto. Altri utenti hanno condiviso immagini di modelli di produzione senza copertura.

Tesla potrebbe essere già al lavoro per trovare una soluzione e potrebbe rilasciare un richiamo in seguito. Sebbene la caduta delle coperture non sia il problema più grave per un veicolo completamente nuovo, potrebbe influire sull'autonomia, dato che queste coperture hanno uno scopo aerodinamico essenziale: infatti servono anche per massimizzare la deportanza aerodinamica.

Tesla offre copriruota sostitutivi al prezzo di 75 dollari, un costo superiore rispetto alle coperture in plastica standard di altri modelli Tesla. Attualmente, il prodotto è dichiarato esaurito sul sito web di Tesla, suggerendo che i proprietari potrebbero averlo acquistato in gran numero o che Tesla potrebbe aver temporaneamente rimosso l'articolo in attesa di trovare una soluzione (sapevate che Tesla Cybertruck ha fatto un "China Tour", e sarebbe anche andato alla grande).

Ricordiamo che i copriruota non sono indispensabili per il funzionamento del Cybertruck e molti proprietari del forum hanno scelto di rimuoverli per preferenze estetiche. La situazione rimane comunque da monitorare per eventuali sviluppi, che potrebbe includere dei richiami ufficiali di Tesla qualora il problema dovesse essere di natura intrinseca al Cybertruck.