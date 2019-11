E se il Tesla Cybertruck avesse solo due porte? I render

Nonostante non sia ancora passata un’intera settimana dalla presentazione mondiale del Tesla Cybertruck, sulla vettura futuristica di Elon Musk si è già detta qualsiasi cosa. Il CEO ha anche paventato la creazione, un giorno, di una variante più compatta - che qualcuno ha già immaginato in diversi render.

Allo stato attuale il Tesla Cybertruck presentato dalla compagnia californiana è non solo “indistruttibile”, con corpo in acciaio e vetri in Armor Glass (si, proprio loro che si sono rotti in diretta, probabilmente indeboliti in precedenza…), è anche clamorosamente imponente e ingombrante. Grazie a un video postato nelle ultime ore su Instagram, possiamo notare come rispetto alle altre auto del mercato (compresa la Model X, che proprio piccola non è…) il nuovo pick-up elettrico appartenga davvero a un’altra categoria. Un mezzo corazzato proveniente dallo Spazio, che in pochi potranno tenere in garage - soprattutto in Europa.

Ebbene, in futuro potrebbe arrivare una variante più compatta, due porte, così come immaginata da KDC Garage in più versioni. Oltre a quella più fedele all’originale, abbiamo anche un render in cui il pick-up perde l’iconico triangolo posteriore, che come sappiamo nasconde una cerniera automatica per chiudere e aprire il cassone. KDC ha poi immaginato anche un modello completamente chiuso, quale fra questi render vi piace di più?