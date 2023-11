Tesla Cybertruck, due Fiat, due Lancia e un'Alfa: ecco la lista delle 20 auto più brutte

Creare una lista delle auto più brutte è un compito complesso poiché i gusti sono estremamente soggettivi e molte vetture, anche se considerate poco attraenti, possono avere un fascino tutto loro. Per questa ragione la carrellata di auto che vi riporteremo si basa su indicatori di "senso comune", e sentiment più o meno condiviso, dagli appassionati (e non).

In questa classifica vi sono ben 5 italiane tra cui la Fiat Multipla, malgrado abbia riscosso un buon successo in termini di vendite. In particolare, la versione del 1998, ha spesso attirato commenti negativi per la sua particolare disposizione dei fari e il design della parte anteriore.

Altra menzione nostrana è la storica Bianchina. La versione berlina in particolare entrò nell'immaginario collettivo grazie ai film di Fantozzi. Sebbene all'epoca fosse considerata la versione più elegante e lussuosa della Fiat 500, nel corso del tempo la Bianchina ha perso parte del suo fascino, risultando meno attraente rispetto a modelli più iconici.

Fiat Duna, d'altro canto, è considerata l'auto del marchio più anonima di sempre. La sua forma è generalmente considerata "accettabile" fino alle porte anteriori, ma la situazione peggiora con l'aggiunta del terzo volume.



Il fatto che, già prima della sua uscita, Tesla Cybertruck già non riscuota grossi gradimenti in termini estetici è senz'altro un segnale molto curioso, dal momento che è uno dei veicolo forse più chiacchierati nell'era moderna dominata dai social. Cybertruck frallaltro sembra essere piuttosto vincolante per gli acquirenti che lo compreranno in futuro.

Ford Scorpio

Tesla Cybertruck

Ssangyong Rodius

Simca 1000

NSU Prinz

Aston Martin Lagonda

Fiat Multipla

Alfa Romeo Arna

Gac M8

Pontiac Aztek

Hyundai Atos

Lancia k coupè e Delta seconda serie

Renault Velt Satis

Marcos Mantis M20

Dacia Logan

Fiat Duna

Autobianchi Bianchina

Suzuki X-90

Volkswagen Jetta

Menzione speciale va all' Aston Martin Lagonda, di cui un esemplare è attualmente all'asta , che fa parte di unnel 2009. Quest'auto doveva essere un suv di lusso super esclusivo.

Non possiamo poi non parlare delle altre due italiane, ovvero Alfa Romeo Arna e la Lancia K - Delta seconda serie. La prima fu prodotta per soli 4 anni e fu il risultato di un malinteso comunicativo che univa il design giapponese e la tecnologia italiana (della serie: il mondo che va al contrario). La collaborazione con Nissan per Alfa Arna partì male fin dalle prime consegne, con un mix di affidabilità non all'altezza degli standard giapponesi e uno stile troppo anonimo per essere un progetto italiano.

Dall'altro lato abbiamo il duo Lancia che, in un periodo che va dalla metà degli anni '80 alla metà dei '90, si distingueva con due modelli iconici: la raffinata berlina Thema e la leggendaria Delta. Il peso di questa eredità si rivelò (presumibilmente) eccessivo, come dimostra chiaramente la Lancia K in versione coupé: il con il suo passo corto e gli sbalzi sproporzionati, il design è marcatamente deludente in confronto al modello predecessore. Questo declino stilistico fu ancora più evidente con il lancio della terza serie nel 2008.