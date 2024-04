Tesla Cybertruck V12 Hybrid, il pick-up di Elon Musk diventa termico

Essendo figlio della mente di Elon Musk, il Tesla Cybertruck nasce ovviamente come veicolo 100% elettrico, e tale resterà per sempre. Tuttavia qualcuno ha provato a immaginare il pick-up con motore V12 Hybrid.

Un veicolo estremamente aggressivo riprodotto tramite degli ottimi render 3D e raccontato in un video di buona fattura. A realizzare l’immaginario prototipo è stato Zephyr Designz, artista digitale che su YouTube ha oltre 100.000 iscritti. Ovviamente per far posto a un grande e potente motore termico bisogna fare a meno del cassone posteriore, che diventa l’alloggiamento perfetto per un propulsore termico centrale in stile Lamborghini.

Per dare un ulteriore tocco di classe al progetto Zephyr Designz ha anche aggiunto delle batterie Duracell (letteralmente) per fornire la giusta carica all’impianto ibrido. Le differenze con il modello reale non si fermano ovviamente qui: il prototipo è anche dotato di un kit widebody personalizzato, una fascia LED sul tetto per l’off-road, delle barre laterali per semplificare l’accesso all’abitacolo, uno spoiler dal design originale al posteriore.

Un veicolo monstre perfetto per sfidare la Lamborghini Huracàn Sterrato All Terrain presentata alla Design Week 2024 di Milano oppure la Porsche 911 Dakar. Tornando nel mondo reale, per il Cybertruck non sono settimane semplici. Elon Musk è in ritardo con la produzione, inoltre è stato costretto a effettuare due richiami ufficiali per difetti riconosciuti su larga scala (consegne Cybertruck bloccate per un problema all’acceleratore). Speriamo che le cose, per Tesla, possano rimettersi bene quanto prima.

