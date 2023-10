Tesla Cybertruck, quante ditate sulla carrozzeria: la foto che lascia un po' perplessi

Malgrado la carrozzeria del Tesla Cybetruck pare sia indistruttibile, in un recente avvistamento del nuovo pick up elettrico molti utenti hanno notato che le impronte lasciate sull'acciaio col quale è fatta la scocca tendono a essere molto evidenti.

Pare sia una proprietà intrinseca dell'acciaio inossidabile la tendenza a mostrare le impronte digitali in modo evidente. Questo potrebbe essere un motivo di preoccupazione per i proprietari del Tesla Cybertruck, soprattutto per coloro che desiderano mantenere il veicolo in condizioni impeccabili.

Di recente altre imperfezioni dei prototipi di Tesla Cybertruck, che sempre di più stanno girando per le strade, mostrano un problema di allineamento dei pannelli esterni. Questo è dovuto proprio alla rigidità dell'acciaio che fa sì che per essere precisi al millimetro è necessario di un lavoro di assemblaggio di notevole qualità. Le forme squadrate del mezzo non aiutano e fanno sì che queste imperfezioni siano ancora più evidenti.

Per quanto riguarda il problema ditate chissà se Tesla ha in mente una sorta di trattamento specifico alla carrozzeria per prevenire il più possibile il verificarsi di questo fenomeno. Per scoprirlo non ci resta che attendere la versione definitiva di Tesla Cybertruck prevista (forse) entro la fine di quest'anno. Per il momento pare che la deadline fissata per ottobre dallo stesso Elon Musk sia ufficialmente saltata.