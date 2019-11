Il Tesla Cybertruck disporrà del lanciafiamme di Elon Musk come optional

Elon Musk ha suggerito, tramite un post su Twitter, che il famoso "Not-a-Flamwthrower" di Boring Company presentato tempo addietro potrebbe arrivare in dotazione al Tesla Cybertruck come optional.

La popolarissima serie tv post-apocalittica The Walking Dead ha twittato parlando proprio del Cybertruck, e definendolo come strumento estremamente efficace in caso di invasione di zombie vaganti. Chi avrebbe mai potuto rispondere a un qualcosa del genere? Ovviamente il CEO di Tesla Elon Musk il quale, come potete notare voi stessi dal post in fondo alla pagine, ha scatenato la curiosità degli utenti social.

Chiaramente la robustezza del veicolo non è di certo in discussione, infatti durante la presentazione ufficiale avvenuta il 21 Novembre scorso ne è stata messa alla prova la resistenza di una portiera all'impatto con una grossa mazza, con esiti molto incoraggianti. In più può vantare di trazione all-wheel drive garantita da tre motori elettrici, i quali sono in grado di portarla da 0 a 100 in 2,9 secondi e di permetterle un'autonomia di oltre 800 chilometri per singola carica.

Quest'oggi però è arrivato il no ufficiale di Ford alla sfida di trazione tra F-150 e Cybertruck, dopo che il primo test (parecchio impari) effettuato pochi giorni fa aveva visto trionfare la californiana. Un altro successo è arrivato anche dal punto di vista delle vendite, poiché gli ordini per il nuovo pick-up Tesla hanno superato le 250.000 registrazioni.