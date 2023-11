Tesla Cybertruck, la diretta live streaming dell'evento di consegna del pick-up

Tesla sta finalmente consegnando i primi esemplari del Cybertruck, mentre l'evento di consegna si svolgerà presso la Gigafactory del Texas. Sebbene il design non sia una novità, ci sono ancora molti dettagli intriganti da scoprire. La presentazione sarà trasmessa anche sul canale X di Tesla.

Con una capacità di traino fino a 5 tonnellate e una capacità di carico di 1133 kg, Tesla Cybertruck promette prestazioni robuste, malgrado manchi ancora sapere la dimensione esatta della batteria e il peso complessivo del mezzo. Si prevedono inoltre diverse versioni, con una "versione di punta" ancora sconosciuta.

Tesla ha suscitato interesse negli anni con promesse molto interessanti attorno a questo pick up, come un vetro "infrangibile" e una carrozzeria "resistente ai proiettili". Altre caratteristiche includono un bagagliaio anteriore, una copertura elettrica del tonneau e un gigantesco tergicristallo. La porta di ricarica è elegantemente integrata nel rivestimento del parafango posteriore lato conducente.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Cybertruck avrà una lunghezza inferiore ai 5,7 metri con un letto di oltre 1,8 metri e una larghezza di quasi 2 metri. L'evento di consegna del Tesla Cybertruck è in corso alle 15:00, ora di New York (in Italia alle ore 21); verranno inoltre consegnati solo 10 veicoli in questa "giornata di debutto ufficiale", una piccola frazione rispetto agli stimati due milioni di preordini.