Fin dal suo annuncio, Elon Musk ci ha sempre tenuto a presentare la capacità antiproiettile di Tesla Cybertruck come uno dei dettagli fondamentali del veicolo. Durante il debutto ufficiale, quello del 2019, non andò secondo i piani, con tanto di vetri in frantumi. Dunque il pick-up EV è davvero così resistente?

Una domanda che diventa più importante ora dopo ora, d'altronde mancano meno di 10 giorni alle prime consegne del modello (quanti Cybertruck verranno consegnati il 30 novembre?) e ancora sappiamo molto poco di lui. Se il suo design è diventato oramai di dominio pubblico grazie ai continui leak, ora è necessario conoscere se il Cybertruck sia davvero quel carro armato indistruttibile che il CEO del brand ha sempre decantato.

Lo scorso mese Tesla ha dato vita a un test balistico sul pick-up. "Abbiamo sparato un intero caricatore di un mitra come avrebbe fatto Al Capone e nessun proiettile è entrato nell'abitacolo" ha dichiarato lo stesso Musk su X. Ma se si guarda i dettagli di questa operazione, ci si accorge di come il test non abbia rispettato le promesse fatte nel lontano 2019, alla prima (e unica) presentazione del veicolo.

In quella occasione, infatti, Elon specificò che la carrozzeria di Cybertruck sarebbe stata capace di resistere allo sparo di un proiettile Parabellum da 9x19mm; la dimostrazione avvenne tramite video dimostrativo. Ebbene, i proiettili appena citati non sono compatibili con il mitra utilizzato per il test del 20 ottobre, durante il quale invece sono state utilizzate delle cartucce .45 ACP. La differenza sta nel fatto che queste ultime (secondo il sito Pew Pew Tactical) si rivelano essere più larghe e più lente rispetto ai Parabellum.

Così la capacità antiproiettile di Cybertruck viene messa in discussione. In questi ultimi giorni, infatti, sono tanti i dubbi sorti al riguardo, e non è la prima polemica sorta sulla resistenza di questo veicolo. Dunque il Tesla Cybertruck è davvero antiproiettile come Elon Musk vuole farci credere? A questa domanda tenta di rispondere The Drive, secondo cui la vettura sarebbe in grado di resistere a dei proiettili vacanti ma non a un attacco mirato e premeditato.