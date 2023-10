Ecco un Tesla Cybertruck dopo un crash test: le foto dal Texas

Elon Musk sta per avviare ufficialmente la produzione del suo Tesla Cybertruck (la versione definitiva del Tesla Cybertruck in un video), il pick-up elettrico dal design futuristico che aspettiamo con ansia dal 2019. Della vettura conosciamo ormai quasi tutto, manca però ancora un dettaglio: come si comporta il Cybertruck nei crash test?

Ufficialmente ancora nessun ente preposto ha testato il pick-up californiano (anche se dovremmo dire texano, visto che sarà costruito in Texas), Tesla sta però effettuando delle prove interne al fine di ottenere importanti dati pre-produzione e qualcuno è riuscito a fotografare un Cybertruck incidentato. Per la prima volta siamo così in grado di vedere un Cybertruck dopo un crash test: i tecnici Tesla hanno cercato di coprire la vettura con vari teli, nulla però sfugge all’occhio indiscreto del web.

Gli scatti apparsi sul social network X sono stati catturati da un drone. Anche se è la prima volta che vediamo immagini simili, è praticamente certo che per Tesla non si tratta dei primi crash test sul pick-up. Non conosciamo i dettagli del test, a che velocità è stato schiantato il Cybertruck e contro quale superficie, di certo possiamo vedere come il muso della vettura si sia leggermente accartocciato. Dalle foto sembra che dall’impatto il Cybertruck sia uscito quasi immacolato, frontale a parte, parliamo però di un test che non ha alcuna valenza ufficiale, vedremo prossimamente cosa diranno la NHTSA e la IIHS americane, in attesa ovviamente che presto o tardi anche Euro NCAP metta le mani sul pick-up.



Il veicolo texano non è ancora in vendita, come ben sappiamo, uno speciale Tesla Cybertruck però è finito all'asta.