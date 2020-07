Il Tesla Cybertruck costruito con l'acciaio dei razzi SpaceX? Elon Musk cambia idea

Alla presentazione del Tesla Cybertruck, nel novembre del 2019, Elon Musk assicurò di costruire la sua vettura con il più resistente acciaio in circolazione, lo stesso usato da SpaceX per i suoi razzi: l'Ultra-Hard 30X laminato a freddo, ora però potrebbe aver cambiato idea.

Nell'idea del CEO sudafricano vi era quella di assemblare una vettura corazzata che durasse nel tempo e fosse particolarmente resistente, un pick-up adatto insomma a qualsiasi evenienza. Ora però su Twitter sempre Elon Musk ha confermato che qualcosa cambierà a riguardo... Lo sviluppo dei materiali in casa SpaceX, compagnia con cui Tesla sta collaborando per la costruzione del Cybertruck (e della nuova Roadster che avrà propulsori firmati SpaceX), cambia di continuo e la base della nuova struttura potrebbe essere l'acciaio 304L.

Questo tipo di acciaio nella serie T-300 ha un 18% di cromo e un 8% di nichel, con il carbonio che non va oltre lo 0,030, in pratica è lo standard 18/8, comunemente utilizzato in cucina per padelle, pentole e altri utensili. È l'acciaio inossidabile più versatile da utilizzare, ideale per numerosi usi industriali, molto resistente e facili da fabbricare. È un acciaio che si salda con facilità, motivo per cui sarebbe l'ideale da usare in una catena di montaggio automotive.

È possibile che Tesla, anche per ottimizzare i costi, utilizzi una variante personalizzata del 304L sviluppata con SpaceX, senza arrivare alla qualità forse anche esagerata del 30X. Vedremo, il Cybertruck non entrerà in produzione prima della fine del 2021, c'è ancora tempo per vedere il progetto evolversi. Inoltre Musk dovrà risolvere la questione Europa, dove difficilmente un pick-up corazzato in acciaio inox verrà omologato...