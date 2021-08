Ogni Tesla Cybertruck potrebbe costare 1 milione di dollari, ecco perché

Nel corso dell'ultima chiamata degli utili, il CEO di Tesla Elon Musk ha affermato che, nel caso in cui la produzione del suo Cybertruck dovesse cominciare oggi "ogni esemplare andrebbe a costare, letteralmente, più di un milione di dollari".

I motivi per tale assurdità sono molteplici, e non si può non cominciare tirando in ballo le nuovissime celle 4680, che a quanto pare non sono ancora pronte. Il Cybertruck verrà quindi rinviato quasi sicuramente al 2022 insieme all'autoarticolato Tesla Semi (eccolo mentre sfreccia in pista), altrimenti sia il brand che i suoi clienti potrebbero avere brutte sorprese.

A ogni modo l'interesse verso l'imminente pickup a zero emissioni resta estremamente alto, e in effetti il numero di preordini ha già sfondato quota un milione. Purtroppo gli automobilisti che attendono di poter ricevere il veicolo nel breve termine dovranno armarsi di altra pazienza, ma escludendo altre battute d'arresto non dovrebbe mancare molto alle prime consegne.



L'obbiettivo della compagnia californiana è quello di assemblare i Cybertruck presso l'impianto produttivo texano (la sua costruzione è quasi ultimata), ma al momento è impossibile avviare la produzione a volumi bassi, poiché i costi per esemplare schizzerebbero alle stelle. Per Musk il Cybertruck sarà il miglior modello mai sviluppato internamente, e per ora non possiamo far altro che lasciargli il beneficio del dubbio.



A proposito di 4680 però vogliamo riportare le recenti parole del CEO:"C'è una enorme quantità di innovazione all'interno delle celle 4680. Non si tratta soltanto di piccole migliorie allo stato dell'arte. Vedremo una mezza dozzina di grossi miglioramenti e dozzine di piccole migliorie." Per chi non dovesse sapere di cosa si parla, Tesla ha intenzione di rivoluzionare il form factor e la tecnologia alla base delle celle interne ai pacchi batterie, e le celle 4680 porteranno rappresentare in tal senso un ulteriore passo in avanti rispetto alla concorrenza.