Tesla Cybertruck, consegne e produzione a rilento: tutta colpa delle batterie

Adesso che Tesla Cybertruck ha debuttato siamo tutti più contenti, no? No, non proprio; o perlomeno non lo sono la maggior parte delle persone che hanno ordinato il pick-up senza (ancora) averlo. Infatti, consegne e produzione vanno a rilento per una questione di batterie...

C'è poco da esultare quando si parla del Cybertruck, una vettura che proprio non sembra avere pace. Questa volta, a mettere il bastone tra le ruote di Elon Musk ci pensa un problema tutt'altro che secondario. Sulla rubrica "The Morning Shift" del sito Jalopnik, "disastro appiccicoso" riferendosi proprio alla produzione del pick-un EV di Tesla.

La rubrica mette insieme tutte le novità più importanti e curiose del giorno, ovviamente in ambito automotive, e in prima posizione ecco il "battery gate" che starebbe rallentando la produzione, e dunque anche le consegne, del Cybertruck. La causa? Le famigerate batterie 4680 di Tesla (quanto dura la batteria di una Tesla? I dati sono impressionanti), o meglio la loro fabbricazione.

L'esclusiva, ripresa poi dalla rassegna stampa di Jalopnik, è stata lanciata in primis da Reuters, che ha intervistato nove persone molto vicine al mondo Tesla, che hanno preferito rimanere anonime. Queste hanno parlato di problemi relativi alla nuova tecnologia "dry-coating" utilizzata proprio nella produzione delle 4680.

Mettendo da parte le varie (e lunghe) dichiarazioni, facciamo parlare i numeri. Elon Musk, riguardo al Cybertruck, aveva dichiarato di voler arrivare a una produzione annua di 250.000 unità entro il 2025 (e qui potremmo discutere della validità delle promesse del CEO). Attualmente però, tenendo conto della produttività della Gigafactory di Austin relativa proprio alle batterie 4680, la previsione è di appena 24.000 Cybertruck all'anno.

Stando a quanto riportato da Jalopnik, queste nove fonti segrete, avrebbero rivelato che il grande problema di Tesla starebbe nel mescolare litio, magnesio e nichel per poi incollarli su una pellicola metallica "per produrre un catodo senza utilizzare umidità". "Se sciogli la colla - ha detto una delle fonti di Reuters -, molto presto tutto diventerà un grosso disastro appiccicoso". Per Cybertruck, dunque, arriva un altro stop dopo quello tedesco (Tesla Cybertruck, arriva lo stop in Germania: 'Da noi non è immatricolabile').