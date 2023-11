Tesla Cybertruck, confermata la Beast Mode e svelati i cerchi in lega disponibili

Il sito cybertruckownersclub, sempre sul pezzo quando si parla di intercettare novità e approfondimenti su Tesla Cybertruck, ha riportato alcune indicazioni che confermano la presenza della "beast mode" e offrendo molti altri dettagli interessanti.

La versione potenziata di Tesla Cybertruck offrirà infatti una batteria più potente, motori avanzati e sospensioni ottimizzate, promettendo un'accelerazione e una manovrabilità eccezionali Inoltre, per esprimere lo spirito anticonformista del Cybertruck, Tesla introdurrà anche badge graffiti: questi saranno impreziositi da colori vivaci e dinamici, questi badge aggiungono uno stile urbano e ribelle.

Le opzioni di pneumatici offriranno ulteriore personalizzazione, con cerchi da 18 pollici per un equilibrio tra efficienza e prestazioni, cerchi da 19 pollici per una maggiore stabilità e un aspetto robusto, e un'opzione premium ancora da rivelare.

Infine, Tesla offre la possibilità di personalizzare ulteriormente il veicolo con una barra luminosa opzionale, che sarà posizionata lungo il bordo superiore del parabrezza. Questa opzione fornirà un'illuminazione potente e particolarmente utile per le avventure fuoristrada o in condizioni di scarsa visibilità.

Se tutto procede come previsto, Tesla Cybertruck verrà presentato ufficialmente il 30 novembre. Ormai più passano le ore e più ne sappiamo riguardo a questo pick up elettrico, le cui specifiche sono rimaste nell'ombra in questi ultimi 4 anni. Anche solo questo cartellone pubblicitario di un concessionario di San Diego presentava specifiche non ancora ufficialmente rivelate.