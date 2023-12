Il Tesla Cybertruck? 'Come un Picasso'. La leggenda dei designer lo promuove

In attesa di capire se il Tesla Cybertruck sarà il primo vero passo falso di Elon Musk, il designer del secolo, Giorgetto Giugiaro, assolve a pieni voti il tanto chiacchierato aspetto estetico del pick-up elettrico americano.

Il design della vettura green, decisamente da film post apocalittico, ha spaccato in due l'opinione pubblica fra chi lo ha subito apprezzato e chi invece ha sempre storto il naso.

Fa senza dubbio parte della prima schiera il leggendario designer italiano, secondo cui il Cybertruck è un vero e proprio capolavoro. Parlando con il quotidiano Repubblica, senza troppi mezzi termini lo ha definito "il Picasso delle automobili".

I quadri di dell'artista spagnolo, fra i più influenti del 20esimo secolo, sono spesso e volentieri bizzarri, a volte con forme molto squadrate e geometriche, ed evidentemente a Giugiaro il Cybertruck ha ricordato una delle opere d'arte del pittore di Malaga.

Il progettista della DeLorean, di recente fotografata proprio accanto ad un Cybertruck, si dice convinto che il pick up di Musk venderà e sarà "un enorme successo perché le persone vogliono distinguersi". E ancora: "Non rappresenta la ricerca dell'armonia e della perfezione ma dell'emozione e della robustezza".

Giugiaro aveva già elogiato il Cybertruck soltanto poche settimane fa, ribadendo il suo concetto ai microfoni di NPR: "Tutti vogliono distinguersi. È una necessità del mercato, e il Cybertruck avrà sicuramente successo, ne sono sicuro. Sono convinto che troverà i suoi estimatori".

Al momento sono state consegnate solo una decina di unità di Cybertruck, e non è ben chiaro quando avverranno le prossime, in ogni caso la vettura elettrica continua a far discutere, in bene o in male, ma come diceva qualcuno, basta che se ne parli.

La polemica è sorta in particolare per il prezzo, ben più alto rispetto a quello annunciato quattro anni fa, e per via di alcune caratteristiche tecniche che sarebbero state disattese rispetto alla presentazione del 2019.