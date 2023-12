Tesla, col Cybertruck come Ferrari? Edizioni limitate, prezzi alti e domanda elevata

Il Tesla Cybertruck è finalmente arrivato, anche se per ora in quantità estremamente limitate. Elon Musk ha dichiarato pubblicamente che la produzione aumenterà fino a 250.000 unità nel 2025. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che la casa automobilistica potrebbe intenzionalmente pianificare una produzione lenta.

Secondo Carscoop questa tattica richiama alla mente il lancio dell'iPhone X da parte di Apple, che introdusse sul mercato un dispositivo con un prezzo più elevato del previsto e caratteristiche innovative, distribuendolo in quantità molto limitate. Nonostante il costo e la disponibilità limitata, i consumatori con disponibilità finanziarie hanno dimostrato di essere disposti a investire nell'acquisto del dispositivo portatile, rendendolo ancora più desiderabile (il coefficiente aerodinamico del Tesla Cybertruck sembra essere davvero impressionante).

Il Cybertruck di Tesla sembra adottare una strategia simile in almeno due aspetti chiave. In primo luogo, la sua ingegneria estrema e innovativa attira l'attenzione. In secondo luogo, la disponibilità limitata e il prezzo di partenza più elevato rispetto alle previsioni iniziali contribuiscono a creare un senso di esclusività attorno al veicolo. Anche coloro che sono disposti a investire considerevoli risorse finanziarie in un veicolo Tesla potrebbero non essere in grado di ottenerne uno immediatamente.

Malgrado questo approccio di Tesla richiami a modelli aziendali di successo come quelli di Ferrari e Apple, contribuisce a mantenere alta la domanda e a preservare il prestigio del marchio. Ad ogni modo, questa strategia non sarà un problema per noi europei, dal momento che la distribuzione di Tesla Cybertruck sembra essere lontana dall'approvazione nel vecchio continente.