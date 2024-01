Tesla Cybertruck, come va dopo 16mila km? L'autonomia è di 260-330 km

Dopo il famigerato test della carota al Tesla Cybertruck si trova ad affrontare le prime vere problematiche riscontrate dai clienti che lo hanno acquistato. Ecco un test svolto dai colleghi di Motor1.com.

Dopo aver percorso oltre 10.000 miglia (16.000 chilometri circa), i tester del Tesla Cybertruck hanno condiviso dettagli sulla loro esperienza, svelando informazioni sulla performance, sull'autonomia e sulla ricarica del veicolo elettrico. Inizialmente, il Cybertruck ha mostrato un'efficienza leggermente inferiore rispetto alle specifiche pubblicizzate, registrando un'autonomia massima di 206 miglia e 164 miglia (tra i 331 e i 263 chilometri) con uno stato di carica residua dell'80%. I conducenti, uno più aggressivo e l'altro più conservatore, hanno entrambi sottolineato che, indipendentemente dallo stile di guida, il pick up elettrico è stato un "sogno da guidare".

Il consumo energetico medio è stato di 599 wattora/miglio, con variazioni durante la guida in città (290 Wh/mi) e su autostrada (900 Wh/mi). Riguardo alla ricarica, i proprietari hanno notato che la ricarica con i Supercharger V2 è stata lenta, richiedendo fino a due ore per una carica completa, mentre i Supercharger V3 sono risultati più efficienti, anche se la ricarica al 70% richiede comunque oltre un'ora. Il Cybertruck è stato caricato a casa circa il 60% delle volte, con il resto diviso tra la sovralimentazione e la ricarica a destinazione.

Nonostante alcuni problemi riscontrati, come l'oscuramento dello schermo in qualche occasione e rumori provenienti dalla volta del letto, i tester hanno elogiato l'eccezionale sistema audio, i sedili raffreddati e l'eccezionale visibilità che il Cybertruck offre. Tuttavia, hanno anche sottolineato che sono ancora presenti alcune piccole "problematiche di produzione" (non specificate del tutto) che necessitano di soluzione. In soldoni, la prova è andata bene, il Cybertruck è stato descritto come un veicolo emozionante da guidare, bello da vedere e soprattutto abbastanza affidabile. Peccato solo per quella "clausola" sul libretto che ci dice che l'acciaio inossidabile della carrozzeria del Cybertruck può rovinarsi facilmente.