Tesla Cybertruck, un cliente lamenta: 'Me l'hanno consegnato con un sacco di difetti'

Ecco le prime lamentele "formali" sul Tesla Cybertruck. Un cliente afferma di aver ricevuto un esemplare con diversi difetti e imperfezioni. Un po' come quel terribile prototipo del pick up elettrico che vi mostrammo qualche tempo fa

In particolare, il cliente (un dipendente Tesla) lamenta di un un pannello laterale che sembra staccarsi dal telaio. Questi problemi evidenti sollevano domande sulla qualità del controllo finiture della casa automobilistica. Elon Musk, CEO di Tesla, ha precedentemente sottolineato l'importanza di una "vestibilità" e di una cura nelle finiture impeccabili per il Cybertruck, dato il suo design distintivo e audace.

Sebbene Tesla abbia migliorato la qualità dei suoi veicoli nel corso degli anni, il recente caso solleva preoccupazioni sulla consistenza del controllo qualità, specialmente dato il prezzo elevato del Cybertruck. La consegna del veicolo con tali difetti può influenzare l'immagine di Tesla e mettere in dubbio la robustezza del processo di produzione. La casa automobilistica dovrebbe affrontare rapidamente queste problematiche per garantire la soddisfazione dei clienti e preservare la reputazione dell'azienda in un settore competitivo.

Ad ogni modo, adesso sappiate che anche noi, comuni mortali, possiamo ordinare un Tesla Cyebrtruck (per riceverlo chissà quando). Fino ad ora le ordinazioni prossime alla consegna erano riservate solo a vip conosciuti e dipendenti della stessa Tesla. Poco male però, dato che in Europa questo veicolo molto probabilmente non potrà circolare, niente di ufficiale ancora, ma è solo questione di tempo. Speriamo solo che il buon vecchio Elon tiri fuori una delle sue soluzioni per risolvere la questione.