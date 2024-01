Tesla Cybertruck chi? Arriva Wild, il pick-up vietnamita che sfida il rivale di Elon Musk

La rinomata azienda vietnamita Vinfast produttrice di veicoli elettrici ha svelato il suo ultimo capolavoro al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas: si chiama VF Wild, un pick-up che si prefigura come un serio contendente al celebre Tesla Cybertruck, che in alcune unità presenta delle imperfezioni.

La VF Wild è una concept car che incarna l'impegno di VinFast nell'offrire veicoli elettrici accessibili, intelligenti e appassionanti a un pubblico più ampio. La società ha dichiarato che questo veicolo rappresenta un'innovazione nel segmento dei pick-up, e che si indirizza a una nuova generazione di consumatori che desiderano innovazione e sostenibilità senza compromettere prestazioni e durata.

"Siamo molto orgogliosi di presentare il concetto VF Wild, che racchiude la nostra missione di rendere i veicoli elettrici sostenibili e di alta qualità accessibili a un mercato più ampio. Questo non è solo un nuovo prodotto nella nostra offerta, ma mostra anche la nostra aspirazione ad avventurarci nel fiorente e frenetico mercato dei pick-up elettrici" ha dichiarato il Direttore Esecutivo di Vinfast (ricordiamo che ora Vinfast è la terza casa automobilistica del mondo).

Con una lunghezza totale di 5.324 mm e una larghezza di 1.997 mm, il VF Wild si colloca tra i pick-up di medie dimensioni, garantendo al contempo uno spazio di carico leader nel segmento. La flessibilità del vano di carico è ulteriormente accentuata da una porta centrale pieghevole elettricamente, oltre a sedili ribaltabili per massimizzare la versatilità dello spazio interno.

Il design del veicolo, sviluppato in collaborazione con lo studio di design australiano GoMotiv, abbraccia un'estetica di "dinamismo fluido", caratterizzata da un tetto panoramico in vetro e specchietti laterali digitali per migliorare l'aerodinamica.