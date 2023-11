Tesla Cybertruck catturato mentre 'si fa un bagno' nel Golfo del Messico

Un prototipo di Tesla Cybertruck è stato avvistato su una spiaggia a Port Aransas, in Texas, mentre si avventurava nelle acque del Golfo del Messico. Un breve video condiviso su Reddit mostra il Cybertruck dirigendosi verso l'oceano e immergendosi in una zona d'acqua molto bassa.

Elon Musk già aveva fatto riferimento alle capacità di guado del Cybertruck, garantendo che il mezzo sarebbe isolato dall'acqua e dunque, di fatto, impermeabile. Il CEO di Tesla affermò addirittura che Cybertruck sarebbe in grado di fungere brevemente da barca per attraversare fiumi, laghi e mari calmi, portando ad esempio l'attraversamento del canale tra l'isola di South Padre e l'isola meridionale di Brazos (Elon Musk ha parlato del Cybertruck anche come "antiproiettile").

Tuttavia il video mostra che il Cybertruck non si è avventurato in acque profonde, e la ragione di questo test specifico resta aperta a speculazioni. Alcune ipotesi attribuiscono questo test alle capacità di guado dell'acqua del veicolo o la verifica della sua resistenza all'acqua salata del mare.

Restano ancora molte domande aperte sulle reali capacità del Cybertruck, e gli appassionati attendono con interesse l'evento di consegna del 30 novembre, sperando che possa svelare ulteriori dettagli sul veicolo, tra cui prezzi, autonomia, specifiche del propulsore e altro ancora (riguardo alle capacità di carico, un cartello pubblicitario esposto a San Diego ha già rivelato alcune specifiche).