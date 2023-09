Tesla Cybertruck catturato in una 'drag race': il pick-up appare alquanto scattante

Un recente video su Twiter (ora X), girato da un operatore di droni, mostra il Tesla Cybertruck in fase di test sulla pista di prova dell'azienda situata fuori dalla fabbrica di Fremont, in California. L'accelerazione del Cybertruck in rettilineo sembra convincere.

Nel video, si può vedere il pick-up elettrico fermarsi all'inizio del lungo rettilineo della pista, quindi accelerare rapidamente fino alla fine del tratto rettilineo. Il veicolo sembra raggiungere una velocità notevole in un breve lasso di tempo, sottolineando la potenza e l'accelerazione del Cybertruck.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla data precisa di inizio delle consegne del Tesla Cybertruck, anche se alcuni modelli del SUV sono stati visti mentre lasciavano in massa la fabbrica texana. Elon Musk aveva inizialmente dichiarato che l'evento di consegna sarebbe avvenuto verso "la fine del terzo trimestre", cioè alla fine di settembre. Tuttavia, con solo una settimana rimasta allo scadere del periodo prefissato, sembra improbabile che le consegne inizino questo mese.

Tesla Cybertruck è tutt'ora in fase di test, gli ultimi dettagli del Suv elettrico li possiamo raccontare proprio perchè si stanno intensificando le uscite a cielo aperto del veicolo. In queste immagini possiamo notare gli interni del Cybertruck, catturate in seguito a un crash test interno di Tesla.