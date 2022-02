Il Tesla Cybertruck diventa un catamarano con un nuovo e costoso kit

Il Tesla Cybertruck non è ancora stato venduto ufficialmente eppure, a suo modo, è già un'auto leggendaria. Dopo la sua presentazione il web ha scatenato la propria fantasia e ancora oggi c'è chi sogna il pick-up in situazioni estreme: ecco ad esempio il Cybertruck catamarano.

Dopo la presentazione ufficiale di Elon Musk a fine 2021 abbiamo visto il Tesla Cybertruck davvero in ogni salsa. Il Cybertruck è diventato un camper, un veicolo della polizia e dei pompieri, qualcuno ha persino disegnato un garage creato appositamente per il pick-up californiano, ora invece per il veicolo è arrivato il momento di solcare i mari.

Quello che potrebbe sembrare uno scherzo è in realtà un progetto realmente esistente: una compagnia ha creato un kit di conversione chiamato Cybercat, parola che fonde Cybertruck e catamarano. Per avere il vostro personale catamarano elettrico, con il design aggressivo del Cybertruck, non dovete fare altro che spendere dai 22.900 ai 32.900 dollari, ovvero dai 19.900 ai 28.700 euro.

Un prezzo che cambia in base a quanti motori scegliete di acquistare: ogni propulsore eroga 50 kW di potenza e potete abbinarne fino a cinque tutti insieme, per una potenza combo di 250 kW/335 CV. Siamo pronti a scommettere che ne vedremo diversi in circolazione...