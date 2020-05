Il Tesla Cybertruck diventa un carro armato: spara cannonate e lancia droni

Da quando Elon Musk ha presentato il suo Tesla Cybertruck a metà novembre 2019, abbiamo visto il pick-up elettrico davvero in ogni salsa. Tutte tranne una, almeno a memoria: una variante militare, che vi mostriamo oggi.

Già il Cybertruck è muscoloso di suo, con una carrozzeria in acciaio inossidabile che sfida apertamente le regole di omologazione in Europa (a tal proposito gli esperti dicono che il prototipo lanciato da Musk non si potrà omologare nel vecchio continente ma vedremo come si evolverà la questione). Nella variante "tattica" che vedete in pagina, immaginata ovviamente tramite render 3D, il pick-up californiano diventa arrabbiato come non mai, con tanto di versione a sei ruote così da sopportare il peso di un cannone.

Elon Musk ha di certo creato il suo pick-up per diversi ambiti di utilizzo, chissà però se ha mai pensato all'utilizzo militare... Prima della presentazione alcuni veicoli simili al Cybertruck sono apparsi in disegni SpaceX che immaginavano l'esplorazione di Marte, dunque è praticamente certo che Musk e soci abbiano pensato a usi estremi, trasformarlo in mini carro armato però sarebbe forse eccessivo...

Tuttavia chi ha creato questi render ha immaginato il Cybertruck fino a 3 assi e 12 posti a sedere, con una postazione per il lancio dei droni e portiere elettrificate per evitare che malintenzionati le forzino... una fortezza inespugnabile su ruote.