Tesla Cybertruck Boat Mode: il pick-up di Elon Musk diventa galleggiante

Sin dalla notte del suo debutto internazionale, abbiamo visto il Tesla Cybertruck ideato da Elon Musk e soci in qualsiasi salsa: portato a spasso dal CEO di Tesla nelle notti losangeline così come in alcuni videogiochi di successo. Oggi però è arrivato il momento di vedere il Cybertruck galleggiante.

Pensateci: il suo aspetto squadrato e il suo enorme cassone posteriore potrebbero rendere la vettura di Elon Musk il perfetto “gommone” per la pesca in alto mare. È la folle idea venuta in mente ai ragazzi di Hypercarslands, che hanno creato un render 3D di un Tesla Cybertruck adibito alla navigazione - con tanto di pescatore seduto comodamente nel retro del pick-up a prendere il sole a petto nudo e occhiali.

Ovviamente si tratta di uno scherzo alquanto goliardico, nonostante tutte le potenzialità declamate da Elon Musk (che però deve ancora lavorare sulla resistenza dei suoi vetri…) il Tesla Cybertruck non è in grado di navigare e non lo sarà mai.

Però questo apre certamente le porte a un nuovo business, per il quale Musk e soci dovrebbero rimanere in ascolto: e se Tesla, dopo aver cambiato il mercato delle berline premium, dei pick-up delle supercar e dei quad, debuttasse anche in quello dei veicoli acquatici? Pensateci, una piccola imbarcazione a zero emissioni da ricaricare una volta tornati a riva… o una moto d’acqua elettrica. Abbiamo come l’impressione che Greta Thunberg potrebbe supportare il progetto, per quanto folle possa essere…