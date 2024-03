Tesla Cybertruck bloccato in spiaggia: gomme sgonfiate per riportarlo in strada

Un Tesla Cybertruck è rimasto immobilizzato nella sabbia della Marina State Beach in California, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine locali. Il proprietario è tenuto a fornire spiegazioni in merito, poiché è vietato circolare in quella zona senza un'apposita autorizzazione.

Il manuale del proprietario del Tesla Cybertruck, consultabile fra l'altro online, non fa riferimento riguardo le pratiche non consigliate per l'utilizzo del veicolo in determinati tipi di terreno, come, in questo caso, la sabbia. Questo incidente, in cui il Cybertruck è stato portato con le gomme completamente gonfiate sulla spiaggia, evidenzia un grave errore di chiunque abbia una minima conoscenza di guida su terreni non asfaltati. Se le gomme sono troppo rigide infatti il veicolo (soprattutto se molto pesante) non trova aderenza.

Sembrerebbe che gli individui coinvolti abbiano tentato di emulare azioni precedentemente eseguite da dipendenti Tesla, i quali testarono il Cybertruck sulla spiaggia, facendolo addirittura "nuotare" nel Golfo del Messico, in un episodio che ha suscitato più interesse pubblicitario che valutazioni effettive delle capacità del veicolo. Tali attività però, ricordiamo, furono condotte da personale esperto e autorizzato, coinvolto nello sviluppo del veicolo.

Tornando all'incidente di marina Bay, gli addetti alla cura dell'area sono intervenuti prontamente sgonfiando le gomme del Cybertruck per far si che esso potesse uscire dal terreno sabbioso, e hanno ribadito ai conducenti l'illegalità dell'operazione senza un'apposita autorizzazione. Il peso considerevole del veicolo ha reso l'operazione di spostamento un compito impegnativo.

Tuttavia, Tesla ha delle responsabilità in merito, poiché il manuale del Cybertruck omette diverse piccole questioni di carattere tecnico sugli usi più corretti del pick up elettrico. Ad esempio, non è segnalato che l'azione di saltare sul "parabrezza antiproiettile" del Cybertruck potrebbe essere considerata un'attività pericolosa. Tale struttura infatti non è progettata per sostenere il peso umano e, data la sua caratteristica non convenzionale, potrebbe risultare molto pericolosa se sollecitata in questo modo.

Ricordiamo che il Tesla Cybertruck non è un pick up qualunque. Alcune sue caratteristiche, come la scocca in acciaio, i suoi angoli spioventi, e, appunto, la sua natura antiproiettile, lo posizionano come un veicolo molto al limite tra un'auto tradizionale e un veicolo con alcune caratteristiche di uso militare. Per tali motivi, compiere azioni sconsiderate a bordo di un Cybertruck può essere molto pericoloso sia per i conducenti che per gli altri utenti della strada. Sebbene non vi sia stato un parere unanime all'interno dell'Unione Europea, molti paesi, come la Germania, si sono espressi chiaramente sul non autorizzare il Cybertruck nel proprio territorio proprio per questi motivi.