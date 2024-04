Tesla Cybertruck, bloccate tutte le consegne: colpa di un problema all'acceleratore

Altri problemi per il famigerato Tesla Cybertruck: stando a quanto riferito da varie fonti le consegne del pick-up elettrico sarebbero state bloccate (ancora una volta) a causa di un problema all'acceleratore. Si tratta di un difetto "banale" che però potrebbe rivelarsi fatale; ecco le varie testimonianze apparse sui social...

Il colosso automobilistico a stelle e strisce del mercato elettrico inciampa in un nuovo problema: la colpa è, ancora una volta, del suo ultimo gigantesco modello. Cybertruck sembra proprio non avere pace. Dopo un travaglio burrascoso (durato quattro anni), che ha portato al suo debutto ufficiale sul mercato dopo i vari dubbi meccanici, strutturali ed estetici sulla vettura, e dopo i continui rimandi e ritardi, come l'ultimo dei quali parlava di ordini non evasi prima del 2025, adesso sembra essere arrivato il momento per un altro psico-dramma tutto in salsa EV

Stando a quanto rivelato dal quotidiano britannico Daily Mail, molti automobilisti d'oltreoceano che avevano prenotato il loro pick-up hanno ricevuto alcuni messaggi in cui venivano annullati i loro appuntamenti per il ritiro della vettura, citando la causa di ritardi nelle consegne (con tempi non definiti) per problemi nell'assemblaggio di alcune parti delle vetture. Dei video e altre immagini postate nei giorni scorsi sui vari social, come il Tiktok presente in calce all'articolo, hanno svelato l'arcano (Tesla Cybertruck surclassato in autonomia durante il traino: quale modello lo ha battuto?).

I pedali del Tesla Cybertruck sono entrambi rivestiti con una sorta di "armatura" che sembra riprendere il materiale (acciaio inossidabile) della livrea "nuda" dell'auto. Ebbene, succede che il rivestimento del pedale dell'acceleratore rischi di sfilarsi e di incastrarsi in una fuga presente sul frontale dell'auto, continuando a premere l'acceleratore e portando l'auto a velocità inaudite, senza che il conducente abbia modo di intervenire. @el.chapito1985 su TikTok ha spiegato (e mostrato) con efficacia quanto accadutogli alla guida. Per le riparazioni di tali difetti non è dato conoscere le tempistiche, anche se Dan Ives, amministratore delegato della Wedbush Securities di New York, ha dichiarato di non essere così sicuro che la questione verrà risolta nelle prossime settimane (fonte Daily Mail).

