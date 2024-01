Tesla Cybertruck, belli gli interni Tactical Grey, ma costano 20mila dollari

Tesla Cybertruck non vuole proprio smettere di far parlare di sé in ogni suo aspetto. Dopo avervi parlato dei (costosi) kit upgrade di Unplogged per Cybertruck, stavolta vi proponiamo un optional esclusivo installabile, ovvero il pacchetto interni Tactical Grey.

Questa soluzione è pensata per i modelli della serie Foundation. Un'immagine proveniente dalla pagina degli ordini offre uno sguardo a questa nuova versione, caratterizzata da materiali grigi più sobri sul cruscotto e sui pannelli delle porte che sostituiscono l'originale rivestimento bianco. Ogni esemplare di Cybertruck finora consegnato appartiene alla serie Foundation, e Tesla prevede di mettere a disposizione circa 20.000 di questi modelli per coloro che hanno prenotato in anticipo, con un sovrapprezzo di 20.000 dollari rispetto alle varianti Foundation "standard".

I dettagli sull'effettiva disponibilità dell'opzione degli interni grigi non sono ancora stati rivelati, e la produzione su vasta scala del Cybertruck è programmata per il 2025. I ritardi, secondo indiscrezioni, sono collegati alle sfide legate alle batterie del veicolo e alla complessa tecnica di rivestimento a secco per i catodi, ma c'è anche chi ritiene che in realtà Tesla stia adottando la strategia dello shoortage come Ferrari. Chiunque si aggiudicherà un esemplare del Tesla Cybertruck Foundation con questa particolare caratteristica avrà sicuramente per le mani un bel pezzo da collezione.