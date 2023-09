Un Tesla Cybertruck beccato allo speciale Supercharger numero 50.000

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato del Supercharger numero 50.000 che Tesla ha installato in California in una speciale versione celebrativa. Ebbene alla particolare colonnina di colore rosso qualcuno ha beccato un Tesla Cybertruck.

Lo avevamo previsto questa mattina che la speciale colonnina sarebbe stata presa d’assalto dagli appassionati Tesla californiani. Pensate non ci sia gente disposta a fare decine se non centinaia di chilometri per vedere, fotografare e filmare la speciale colonnina tinteggiata di rosso? Beh vi sbagliate: una volta scoperta la location, ovvero al 1851 della Freedom Way di Roseville, i curiosi stanno passando al Supercharger come fossero in pellegrinaggio - e questa loro curiosità è stata ripagata.

Alcuni utenti fortunati hanno trovato la speciale colonnina celebrativa occupata da un Tesla Cybertruck. Ricordiamo che il pick-up elettrico di Elon Musk non è ancora in produzione, o almeno non viene ancora prodotto in serie; in Texas è da tempo che vengono prodotte unità pre-serie, le consegne ai clienti però non sono ancora iniziate, motivo per cui è ancora molto raro beccarne uno per strada. L’evento, chiamiamolo così, è stato filmato e postato su X da diversi utenti come potete vedere in basso. L’incontro non ha fatto altro che confermare, per l’ennesima volta, le enormi dimensioni della vettura: ecco un Tesla Cybertruck accanto a una Model 3. La foto cover è stata scattata da @MermanTommy.