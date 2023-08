Tesla Cybertruck, il bagagliaio anteriore è più piccolo di quanto si pensi? Il nuovo video

Dopo l'avvistamento di una misteriosa versione di prova di Tesla Cybertruck, l'ultima anticipazione arriva direttamente dalla Tesla Gigafactory del Texas, dove l'utente Twitter @Raytesla ha pubblicato un video che riporta alcuni dettagli aggiuntivi del SUV. Il bagagliaio anteriore non sembra poi così grande.

Nel video di otto secondi, le unità di pre-produzione del Cybertruck sono disposte con i loro fusti aperti, consentendo una visione del loro spazioso interno. Ciò svela una caratteristica unica del Cybertruck: il bagagliaio anteriore, che può essere considerato uno spazio di carico aggiuntivo. Questo particolare dettaglio non era stato chiaramente visibile nelle foto spia precedenti, in quanto i prototipi iniziali mancavano del rivestimento interno definitivo. Ora, grazie a questo leak, possiamo gettare uno sguardo in più all'interno del mezzo.

Il video offre anche un fugace assaggio delle sospensioni del veicolo elettrico, che sembrano essere nella posizione di marcia più bassa. Questo fornisce un'idea preliminare delle caratteristiche di guida del Cybertruck, anche se la sua vera performance rimarrà ancora da testare su strada.

Grazie al suo design audace e unico, Cybertruck si distingue nettamente dagli altri veicoli sul mercato. L'area di stoccaggio nel bagagliaio anteriore, potrebbe rivelarsi estremamente pratica per i proprietari che cercano spazio aggiuntivo per trasportare oggetti di varie dimensioni, anche se probabilmente ci saremmo aspettati qualcosa di più da un mezzo di questa tipologia.

Per ulteriori dettagli dovremmo attendere le prime consegne che, negli Stati Uniti, avverranno a partire da Settembre. Con un prezzo di circa 40.000 dollari (poco più di 36.000 euro) Tesla Cybertruck potrebbe essere un veicolo molto leggero in confronto ai concorrenti e promette di rivoluzionare il mondo della mobilità pesante, con un autonomia che, stando alle dichiarazioni di Tesla, nella versione trimotore raggiungerà gli 800km.