Tesla Cybertruck in azione: il suo tergicristallo è gigantesco. Il video

Un nuovo video realizzato con un drone mostra il Tesla Cybertruck mentre effettua una sessione di guida fuoristrada improvvisata nel cantiere della Gigafactory Texas, offre uno sguardo sulle capacità delle sospensioni su terreni accidentati. I dettagli che emergono riguardano anche un tergicristallo completamente ripensato.

Il tergicristallo sembra essere stato reso ancora più lungo rispetto alle versioni precedenti provate, poiché la sua punta raggiunge la base del montante A del lato passeggero. Questo suggerisce che Tesla ha apportato ulteriori miglioramenti al dispositivo per garantire una migliore copertura del grande parabrezza. Una foto condivisa da Tesla all'inizio dell'anno mostrava un prototipo di Cybertruck coperto di fango durante un test fuoristrada, indicando che la pulizia del parabrezza potrebbe non aver funzionato perfettamente in quel momento.

Dopo i dettagli trapelati sugli interni di Tesla Cybertruck, questa prova su terreno sterrato non sembra particolarmente difficile da affrontare. Cybertruck sembra essere a proprio agio su queste superfici, con le sospensioni che sembrano assorbire bene le irregolarità del terreno.

Il video offre anche una prospettiva di dimensioni quando il Cybertruck passa accanto a un altro camioncino, probabilmente un Ford F-150 di generazione precedente. Sebbene le dimensioni siano simili, il Cybertruck si distingue per l'altezza inferiore del corpo. Inoltre, il video mostra la capacità di sterzata stretta del Cybertruck, evidenziando la sua manovrabilità anche in spazi ristretti.

Ricordiamo che Tesla Cybertruck sarà disponibile in una sola verniciatura grigia e che se gli acquirenti vorranno cambiare coloro al proprio veicolo dovranno ricorrere a wrappature specifiche. Tesla ha usato questo dettaglio a suo vantaggio camuffando il proprio SUV in modo da farlo sembrare altri veicoli per prendersi gioco della concorrenza, come il caso recente di un Cybertruck avvistato con le fattezze di un Toyota Tundra.