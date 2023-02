Tesla Cybertruck, prima volta in azione con le sospensioni pneumatiche: il video

Un nuovo video con protagonista l'atteso Cybertruck di Tesla è divenuto virale in queste ore, e mostra in azione l'attesissimo quanto chiacchierato pick-up della casa automobilistica di Elon Musk. Nel nuovo filmato ci si sofferma in particolare sulle sospensioni pneumatiche della “belva”.

Dopo il Tesla Cybertruck fotografato con il LiDAR ora è la volta di dare uno sguardo alle sospensioni pneumatiche della vettura elettrica visto che nel video che trovate in alto a questa pagina si vede appunto il pick-up a zero emissioni mentre circola con gli ammortizzatori estesi al massimo in lunghezza. Si tratta ovviamente di una soluzione adottata quando bisogna circolare in zone particolare impervie e sullo sterrato, dove serve un'altezza dal suolo il più alta possibile per evitare di rompere parti basilari.

Nulla di particolarmente scioccante ne inedito, anche perchè Tesla aveva già anticipato da tempo la presenza di tali sospensioni sul suo Cybertruck; Elon Musk aveva infatti spiegato nel 2020 che l'auto poteva alzarsi o abbassarsi fino ad un massimo di 4 pollici, per poi rivedere ulteriormente l'ampiezza di modo da testare il Cybertruck in condizioni Baja 1000, la storica corsa per fuoristrada che si tiene in Messico.

Sempre l'ex uomo più ricco al mondo aveva fatto sapere che gli ammortizzatori sarebbero stati dotati di un sistema di autolivellamento attraverso l'integrazione con il computer Full Self-Driving (FSD2). Si tratta di fatto di un sistema di sospensioni adattive che funziona in modo indipendente senza che vi sia alcun input da parte del guidatore.

Sia la Model S che la Model X sono già dotate di sospensioni pneumatiche ma quelle presenti nel Cybertruck saranno ovviamente più versatili in quanto pensate per il fuoristrada. Fra le tante funzioni presenti infine, anche le 4 ruote sterzanti come da video del Tesla Cybertruck di pochi giorni fa.