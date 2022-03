Il Tesla Cybertruck avvistato di nuovo, ed è enorme: eccolo accanto al resto della gamma

Tesla e Elon Musk sono ormai una presenza assicurata tra le persone che popolano il social dell’uccellino blu, ma quando si parla di Cybertruck l’interesse aumenta esponenzialmente. E ieri i fan sono impazziti quando sono apparse nuove immagini del pick-up di Palo Alto, avvistato in compagnia degli altri modelli della gamma.

Infatti un video registrato sa un drone che sorvolava la fabbrica Tesla di Fremont ha individuato un Cybertruck parcheggiato assieme agli altri modelli presenti in gamma, e in particolare accanto ad una Tesla Model S, grazie alla quale possiamo renderci conto con più facilità delle notevoli dimensioni che caratterizzano il pick-up futuristico.

Invece il profilo Twitter The Kilowatts ha registrato alcune immagini da terra, che mostrano l’esistenza di un secondo esemplare del pick-up Tesla, a differenza di quanto si potesse pensare. Secondo i colleghi di Teslarati si tratterebbe di un prototipo Alpha, più vicino alla produzione, come dimostra la presenza degli specchietti retrovisori e del tergicristallo, che solitamente mancano all’appello.

Inoltre occhi più attenti hanno notato anche la presenza di una copertura per il cassone del veicolo, che non era apparsa in altri avvistamenti recenti. Alcuni hanno fatto notare che la copertura era sporca di terra, il che potrebbe suggerire che il veicolo possa aver effettuato dei test in offroad, o semplicemente non veniva lavato da qualche giorno.

Vale la pena ricordare che in rete si vocifera che Tesla potrebbe ridurre le dimensioni del suo Cybertruck, ma a giudicare dalle immagini che vediamo, l’imponenza del pick-up di Mr. Musk non sembra aver ricevuto alcun tipo di ritocco in termini di ingombri.