Tesla Cybertruck avvistato nuovamente in strada, ed è impressionante

Il Tesla Cybertruck è stato rivelato da poco al pubblico, e il mistero attorno ad alcuni aspetti del veicolo possibilmente ci accompagnerà ancora per qualche settimana ma, dopo il primo recente avvistamento in strada, ne arriva subito un altro.

Lo sappiamo, le presentazioni sono studiate e costruita apposta per dare il look voluto al veicolo protagonista dello show, ma poi è la luce del sole a rendere il suo aspetto reale. Per fortuna abbiamo potuto vederlo, grazie a qualcuno che ha ripreso il Cybertruck tra le strade della California.

Il video visibile in alto parte con le vecchie immagini delle vecchie riprese, ma poi mostra tramite un'inquadratura laterale il pick-up fermo ad un semaforo, ed è qui che è possibile dare un'occhiata ravvicinata. Purtroppo il video è stato registrato in verticale, il che rende una porzione di realtà inferiore a quanto sperato, ma è comunque utile allo scopo. Fateci sapere cosa ne pensate delle particolari scelte estetiche della casa californiana nei commenti.

Passando ai numeri parliamo di veicolo che, nella sua versione top, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, di percorrere più di 800 km per singola carica e di trainare carichi per oltre 6300 kg. La carrozzeria è invece fatta di un acciaio resistentissimo, ed è priva di verniciatura.

Ma adesso vi forniamo cinque motivi per i quali il Tesla Cybertruck diventerà un best seller. Per concludere vi informiamo invece che il sindaco di una città del Messico ha di recente ordinato 15 Cybertruck da dare in gestione alla Polizia.