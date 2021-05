Tesla Cybertruck avvistato all'interno di Giga Texas: tutto merito dei droni

Col passare del tempo l'inaugurazione del nuovo stabilimento texano di Tesla, l'enorme Giga Texas, si fa sempre più vicina. Nel frattempo strani avvistamenti si susseguono sul sito, dove dei droni immortalano, da posizioni rialzate, una serie di stranezze a cadenza regolare.

A pochi mesi dalle riprese del doge gigante disegnato dagli escavatori di fronte all'impianto principale, un altro drone ha beccato un esemplare di Tesla Cybertruck posizionato discretamente al secondo piano di un enorme fabbricato. Non molti giorni fa Elon Musk, CEO di Tesla, aveva fatto un salto in Texas per aggiornarsi fisicamente sullo stato dei lavori portando con sé un prototipo di Cybertruck quasi nel pieno delle sue funzioni, cogliendo l'occasione di mostrare l'imminente modello anche ai suoi dipendenti. Alcuni giorni fa, quando un altro Cybertruck era stato avvistato a New York (a migliaia di chilometri di distanza) in molti hanno creduto potesse trattarsi dello stesso esemplare, ma a quanto pare non è esattamente così.

A ogni modo, quando il veicolo arriverà effettivamente sul mercato, potrebbe rappresentare uno dei primissimi pickup a zero emissioni disponibili ai consumatori e, fin dal suo annuncio nel novembre 2019, è stato presentato come un bolide estremamente corazzato, particolarmente potente e tecnologicamente avanzato. E' ormai praticamente certo che la sua versione definitiva verrà leggermente rimpicciolita, ma in termini di design sarà comunque destinato a sorprendere lo stile a cui i consumatori sono abituati.

Dietro le quinte il brand di Fremont è a lavoro su molti altri progetti. Tra questi troviamo quello relativo all'autoarticolato a batteria noto come Tesla Semi, nonché la stratosferica hypercar elettrica che risponderà al nome di Tesla Roadster. In entrambi i casi Elon Musk ha intenzione di sorprendere tutti con caratteristiche fuori dal comune. Giusto per fare un esempio, la Roadster promette uno scatto da 0 a 100 km/h e non solo: ecco i suoi cinque elementi più assurdi.