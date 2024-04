Un Tesla Cybertruck avvistato vicino alla BMW di Monaco: un test dei bavaresi?

Cosa ci faceva un Tesla Cybertruck a Monaco di Baviera? E' la domanda che ci stiamo ponendo tutti dopo aver visto lo stesso pick-up elettrico, celato da un telone (ma le forme sono inconfondibili), nei pressi del Centro di ricerca e innovazione BMW.

Non vi è la certezza ma quasi sicuramente il Tesla Cybertruck, la cui velocità di produzione è sorprendente, sarà stato testato in qualche modo proprio dalla casa automobilistica bavarese. Difficile capire il perchè visto che la vettura green quasi sicuramente non verrà omologata in Europa così come in Cina, e per ora ha ricevuto l'ok solo dal governo degli Stati Uniti, dove i “lasciapassare” sono un po' più blandi ma soprattutto vi sono strade esageratamente larghe, l'opposto di quelle del Vecchio Continente.

Le foto in questione sono state scattate lo scorso 4 aprile attorno alle ore 7:45 di mattina, a pochi metri dal centro dell'Elica: una coincidenza? Difficile crederlo, e l'ipotesi maggiormente accredita è che BMW abbia acquistato il Cybertruck a scopo di smontaggio, quindi per sezionarlo e scoprirne i segreti.

Nulla di così eclatante visto che, come vi abbiamo documentato già altre volte, sono diverse le case automobilistiche che cercano di carpire i segreti della concorrenza, soprattutto quelli dell'azienda di Elon Musk, leader nel mercato mondiale dell'auto elettrica. Ad esempio pochi mesi fa è stata vista una Tesla Model X presso la fabbrica di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, ma si tratta solo di uno dei numerosi esempi di questo tipo che potremmo farvi.

Tenendo conto che BMW non ha in line up alcun pick-up, è quindi possibile che i bavaresi vogliano semplicemente studiare il comparto elettrico del Cybertruck, magari per applicare qualche diavoleria ad un modello futuro.

Del resto il Tesla in questione è quasi come una sorta di “UFO” per i produttori di auto, un oggetto non identificato, di conseguenza la curiosità di ingegneri e progettisti deve essere altissima nei confronti dello stesso, soprattutto per quanto riguarda le batterie a cella 4680, ma anche la ricarica bidirezionale Powershare, due delle caratteristiche peculiari dello stesso Cybertruck.

Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti oggi su