Tesla Cybertruck, un nuovo avvistamento: eccolo con 4 biciclette a bordo

Continuiamo a tenervi informati su tutti gli avvistamenti di Tesla Cybertruck con questi nuovi video che mostrano il pick up elettrico sulle strade della California per i vari test sul campo. Stavolta ci siamo imbattuti in un esemplare del Cybertruck mentre trasporta 4 biciclette.

I 3 video, rilanciati dal sito www.cybertruckownersclub.com, mostrano il veicolo in tre prospettive diverse. Gli utenti questa volta hanno posto l'attenzione sul fatto che, se è possibile installare 5 biciclette, sia legittimo o meno aspettarsi 5 passeggeri massimi a bordo. Ovviamente è ancora presto per dirlo e queste sono solo speculazioni.

Dovremo attendere il 30 novembre, data in cui Tesla ha in programma l'evento di presentazione ufficiale (salvo slittamenti ulteriori). Nel frattempo il forum ha già visto diverse discussioni inerenti le possibilità di carico di del Suv e alle compatibilità con supporti esterni. Infatti in seguito a questi video che mostrano il Cybertruck mentre trasporta una Tesla Model Y.

Tuttavia, nonostante riusciamo sempre a portarvi notizie e aggiornamenti sulla situazione del suv di Tesla, molti utenti, che hanno già acquistato Tesla Cybertruck, stanno iniziando a mostrare segni di preoccupazione dal momento che a 28 giorni dalla presentazione del suv ancora non abbiamo un'idea chiara di come sarà effettivamente e di quali funzioni specifiche disporrà.