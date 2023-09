Il Tesla Cybertruck avrà un rivestimento simile al diamante?

Dopo aver visto gli interni di un Cybertruck incidentato, Elon Musk ha recentemente affermato che il guscio esterno del camion è "quasi impenetrabile" e che ogni componente è stato progettato per essere estremamente robusto.

In particolare, Musk ha risposto a un post su Twitter sottolineando che le persone che tentano di graffiare la superficie del Cybertruck danneggeranno le loro chiavi. Ha persino suggerito che Tesla sta valutando l'opzione di offrire un rivestimento in carburo di tungsteno come opzione, notando che ha una durezza Mohs compresa tra 9 e 9,5, che è simile alla durezza dei diamanti.

I veicoli Tesla hanno anche una funzione chiamata "Modalità Sentinella" che utilizza telecamere esterne per registrare l'attività intorno al veicolo, ma un rivestimento in carburo di tungsteno potrebbe rappresentare un ulteriore strato di protezione per i costosi veicoli elettrici.

Tuttavia, i graffi potrebbero non essere l'unico problema per i proprietari di Cybertruck. La sua costruzione angolare e la carrozzeria in acciaio inossidabile potrebbero presentare dei problemi di allineamento dei pannelli e danni alla carrozzeria. Inoltre, la carrozzeria sembra essere suscettibile di impronte e macchie.

Nonostante le affermazioni di Musk, non è chiaro se il rivestimento in carburo di tungsteno sarà effettivamente offerto come opzione. Comunque, dovremmo presto avere ulteriori dettagli, poiché Tesla organizzerà a breve un evento per celebrare l'inizio delle consegne ai clienti del Cybertruck.