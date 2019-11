Il Tesla Cybertruck avrà anche i pannelli solari come optional

Un'immagine promozionale del Tesla Cybertruck sembrava indicare la possibilità di installare dei veri e propri pannelli solari sul retro del pickup. Elon Musk lo ha appena confermato su Twitter. I pannelli daranno al veicolo ulteriore autonomia, e adesso Tesla sta valutando anche altre possibilità di questo tipo.

"Solar Powered tonneau cover? Please tell me yes, having the ability to use #cybertruck like a generator having continuous charge is a musk! (bel gioco di parole ndr)", scrive un utente direttamente ad Elon Musk su Twitter, allegando la foto che trovate in apertura. L'utente che si chiede se tra gli optional ci sarà la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici sulla copertura del vano di carico del pick-up trova pronta risposta da parte del N.1 di Tesla.

"Ci sarà l'opzione di aggiungere i pannelli solari", scrive Elon Musk. "Generano 15 miglia aggiuntive per giorno, possibilmente anche di più". Se sembra certo, dunque, che il Tesla Cybertruck avrà la possibilità di montare i pannelli solari sulla copertura del vano, l'azienda starebbe comunque valutando anche altre possibilità per aumentare ulteriormente l'autonomia data dall'energia solare. "Aggiungere degli alettoni azionabili con pannelli solari genererebbe altre 30-40 miglia al giorno".

Il Tesla Cybetruck è stato presentato questa mattina, alle cinque italiane. Purtroppo non tutto durante l'evento è andato liscio come l'olio, Elon Musk ha fatto anche una pessima figuraccia, con tanto di "oh my f... God" annesso.