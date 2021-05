Il Tesla Cybertruck avrà 980 km di autonomia? Spunta un nuovo indizio

Il Tesla Cybertruck sta per raggiungere la fase di produzione in scala, e quando debutterà sul mercato rappresenterà uno dei primissimi pickup a zero emissioni ad esser stati messi a disposizione degli automobilisti.

Alcune delle sue configurazioni, come ribadito più volte dalla compagnia fin dal suo annuncio alla fine del 2019, arriveranno ad offrire uno scatto da 0 a 96 km/h da 2,9 secondi, una capacità di traino di 6,35 tonnellate e una velocità di punta limitata elettronicamente a 210 km/h.

Riguardo il range, il CEO del brand Elon Musk ha sempre parlato di 800+ chilometri in ciclo EPA. Certo è che, escludendo l'autoarticolato Semi, rappresenterebbe già il modello migliore della casa da questo punto di vista, ma a quanto pare l'intenzione è quella di puntare molto più in alto.

Un brevetto sul Cybertruck depositato non molte ore fa suggerisce che nelle configurazioni più parsimoniose il pickup elettrico potrebbe tranquillamente raggiungere i 980 chilometri per singola carica. Da parte nostra tenderemmo ad escludere che ad ottenere tale numero siano i Cybertruck a tre motori, cionondimeno andrebbe a posizionare il veicolo molto più avanti rispetto alla concorrenza.

Giusto per fare un paragone, gli imminenti Ford F-150 Lightning e GMC Hummer EV si spingono rispettivamente fino ai 483 e 644 chilometri in ciclo EPA. Nel caso in cui voleste dare un'occhiata ai brevetti, non dovreste far altro che dare un'occhiata alle due immagini in fondo alla pagina.