Tesla Cybertruck, il primo autorizzato per la vendita registra un mezzo flop

Secondo uno sfortunato venditore, Tesla avrebbe autorizzato la prima rivendita di un Cybertruck da parte di un reseller (precisamente una casa d'aste). Tuttavia, pare che sia stato un flop: nessun acquirente si è aggiudicato il veicolo. La "Cybertruck mania" si è già fermata?

Questa vicenda potrebbe indicare che l'entusiasmo iniziale per il lancio del Cybertruck sta diminuendo, specialmente dopo che alcuni esemplari sono stati venduti a prezzi molto più alti rispetto al loro valore originale (in questo caso non autorizzati dalla casa madre). Il fenomeno dei flipper attorno al Cybertruck sembrava infatti fuori controllo.

Il Cybertruck in questione è stato inserito in un'asta su Cars and Bids, ma non è riuscito a trovare un acquirente nonostante le numerose offerte ricevute. La versione in questione, la Cybertruck Foundation Series, era stata messa in vendita per 120.000 dollari, ma l'offerta più alta è arrivata a 158.000 dollari, senza però soddisfare la riserva, di cui il proprietario non ha fornito dettagli. La decisione del venditore di non accettare questa somma di denaro potrebbe sembrare sorprendente, considerando che comunque superava il prezzo di partenza. Tuttavia, se effettivamente autorizzato da Tesla, non sarebbe soggetto alle penalità imposte dal produttore. Dunque, suona molto strano.

Il venditore ha affermato di avere l'autorizzazione da parte di Tesla per la rivendita, ma non ha fornito alcuna prova tangibile, suscitando dubbi tra potenziali acquirenti. Ricordiamo (per coloro che lo ricordassero) che Tesla si riserva di applicare una sanzione di 50.000 dollari verso coloro che rivendono un Cybertruck entro il primo anno dall'acquisto senza richiedere un'autorizzazione dalla casa madre (guardate la reazione del DJ Steve Aoki alla consegna del suo Cybertruck).

Quindi, uno dei motivi per il quale 158.000 dollari non siano stati ritenuti sufficienti dal venditore potrebbe essere proprio legato al fatto che, in realtà, non esiste alcuna autorizzazione, e che il venditore avrebbe dovuto sganciare 50.000 dollari a Tesla, motivo per cui un tale prezzo non gli avrebbe garantito un margine sufficiente.

