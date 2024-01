Tesla Cybertruck, l'autonomia stenta? 'Costretto a ricaricare 12 volte in 2.150 km'

Sono molti quelli convinti che il Tesla Cybertruck sarà il primo passo falso di Elon Musk. Difficile dirlo con certezza, fatto sta che fino ad ora la storia del pick-up più chiacchierato di tutti i tempi è stata un po' travagliata.

A cominciare dalla consegna, scattata quattro anni dopo la presentazione, passando per il prezzo lievitato e le prestazioni che hanno fatto storcere il naso, fino ad oggi sono molti coloro che sono rimasti delusi dal Tesla Cybertruck.

E di questo gruppo fra parte da qualche giorno a questa parte anche lo youtuber americano Dennis Wang, che ha deciso di documentare il suo viaggio di 2.150 km a bordo dell'ultima vettura di Elon Musk.

A far storcere il naso è in particolare l'autonomia dello stesso Cybertruck, che stando al resoconto sembrerebbe ben al di sotto delle attese. Wang ha viaggiato per 27 ore da Austin, in Texas, al Joshua Tree National Park della California, e nel corso del suo tragitto, come spiegato a Business Insider, ha dovuto fronteggiare un'autonomia insufficiente, difficoltà di ricarica e un guasto al sistema di infotainment.

Wang è in possesso di una versione Foundation Series, modello con 845 cavalli di potenza, trazione integrale e un'autonomia di 515 chilometri dichiarati, con una velocità massima di 209 chilometri all'ora.

“E' la Tesla più comoda che abbia mai posseduto – spiega lo youtuber - ma in termini di efficienza non è la stessa storia”. Lo stesso Wang, infatti, racconta di essere stato costretto a “fermarsi spesso lungo la strada” a ricaricare, spiegando di aver avuto l'impressione “che l'autonomia fosse quasi dimezzata”, rispetto ai 515 km di cui sopra.

Del resto lo youtuber ha detto di essersi fermato ben 12 volte durante il viaggio di 2.150 km, di conseguenza facendo un semplicissimo calcolo si tratta di una sosta ogni 179 km. A causa di queste continue fermate il viaggio di 20 ore è diventato di 7 ore più lungo, per un totale quindi di 27 ore: lo youtuber ha spiegato di aver guidato velocemente e di aver incontrato delle basse temperature, ma ciò non giustifica l'autonomia così scarsa.

Non bastasse Wang ha registrato difficoltà anche ai Supercharger, raccontando che a volte bisognava andare “Il più indietro possibile per portare il cavo a destinazione, e talvolta era appena abbastanza lungo per collegarlo all'auto”.

Infine il sistema di infotainment, che per 12 ore è diventato nero non permettendo quindi allo youtuber di accedere ad alcune delle funzioni basilari dell'auto. Da segnalare che di recente un cliente ha lamentato di aver ricevuto un Tesla Cybertruck pieno di difetti: la speranza è che si tratti ovviamente di casi isolati.