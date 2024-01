Tesla Cybertruck è l'auto più 'Made in America' al mondo: al 90% prodotta fra Usa e Canada

Più unico che raro di questi tempi: un veicoli, progettato, realizzato e distribuito totalmente negli Stati Uniti. E' quello che è emerso riguardo al nuovo Tesla Cybertruck, che in questa verniciatura nera lucida esprime ancor di più la sua aggressività

Mentre molte case automobilistiche statunitensi hanno iniziato a importare parti di veicoli da tutto il mondo, perdendo il carattere "americano", Tesla ha mantenuto una produzione fortemente integrata a livello locale. Nel corso degli ultimi anni, Tesla è stata costantemente tra i principali produttori americani. In particolare, il Cybertruck sembra destinato a mantenere questo trend nel prossimo anno, con il 90% delle sue parti provenienti da Nord America, di cui il 65% dagli Stati Uniti e dal Canada.

Contrariamente ad altri competitot diretti, come il Ford F-150 Lightning anch'esso di produzione americana, il Cybertruck continua a portarsi dietro un fascino tutto suo. Probabilmente dettato dalla poderosa operazione di marketing attorno ad esso (e, non in secondo piano, alla leadership del CEO di Tesla Elon Musk).

Sebbene in Europa pare che Tesla Cybertruck non sbarcherà mai, per via dei suoi sttandard di sicurezza, abbiamo provato a immaginare come potrebbe essere il pick up di Tesla nelle vesti di un'auto di consegna della posta. Dicamo che sarebbe leggermente fuori luogo.