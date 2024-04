Il Tesla Cybertruck può attraversare un fiume? Secondo questo video sembrerebbe di sì

Cosa possono fare le automobili? Più si va avanti con gli anni, più questi veicoli diventano versatili. È vero, ancora non sono in grado di volare, magari un giorno ci riusciranno, ma di sicuro adesso sanno camminare sulle acque, o quasi. Ecco con quanta facilità un Tesla Cybertruck attraversa un fiume.

Dal momento in cui è apparso sul mercato il nuovo pick-up di Elon Musk, oggetto del mistero prima e oggetto del desiderio poi per migliaia di appassionati, più che guidarlo in giro per le strade i suoi possessori si sono sbizzarriti nel ricreare delle situazioni al limite per constatare le vere capacità di questa gigantesca auto; tant'è che un ingegnere Tesla ha lanciato l'appello 'basta maltrattare il Cybertruck'. Chi ha cominciato a sparargli addosso, chi ha controllato la resistenza dei suoi cristalli (dopo la figuraccia del CEO di Tesla nel 2019 nel momento della presentazione dell'allora concept), alcuni l'hanno addirittura trasformata in una caffetteria mobile. Mentre altri l'hanno lanciata in acqua.

La caratteristica dell'impermeabilità del Cybertruck era già stata testata (Tesla Cybertruck, il tonneau è resistente all'acqua? Il video della prova), mentre altri 'esami' erano stati effettuati riguardo alla sua modalità di viaggiare in acqua - del resto il veicolo è dotato di una apposita modalità di guida per superare i guadi...

Il possessore di uno dei pochi Cybertruck in circolazione, le consegne infatti ancora non si sono sbloccate completamente, ha deciso di fare all-in: immergere il proprio pick-up in un corso d'acqua, facendo arrivare quest'ultima vicino alla soglia dei finestrini. Il risultato? La Tesla ha superato il test senza alcun tipo di problema, e le immagini parlano chiaro. L'unica grana potrebbe essere la conseguenza dell'acqua sulla livrea in acciaio inossidabile, qualcuno infatti potrebbe chiedersi se il Cybertruck si arrugginisce?

